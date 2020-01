Sekou Doumbouya sorti du cinq majeur, Rudy Gobert continue son chantier

NBA

Crédit photo : Détroit Pistons

Arrivé en retard au shooting matinal d'avant match, le rookie français Sekou Doumbouya a été sorti du cinq majeur mercredi soir. Cela ne l'a pas empêché de prendre part à la victoire des Détroit Pistons contre Sacramento (127-106), avec 4 points à 1/4 aux tirs, 7 rebonds et 3 balles perdues en 21 minutes.

#Pistons Sekou Doumbouya was late for shootaround this morning -- and Casey said that was why he didn't start tonight. — Rod Beard (@detnewsRodBeard) January 23, 2020

Dans les autres rencontres, Evan Fournier (12 points à 5/12, 6 passes décisives et 7 balles perdues) et Orlando ont perdu à domicile contre Oklahoma City (114-120). Sale soirée également pour Frank Ntilikina, auteur d'un triste 0/8 aux tirs en 12 minutes lors de la défaite de New York contre les Los Angeles Lakers (92-100). Maladroit mais agressif, Elie Okobo a cumulé 11 points à 2/9 aux tirs et 6/6 aux lancers francs, 5 rebonds et 3 passes décisives en 27 minutes mais Phoenix n'a pas fait le poids contre Indiana (87-112).

En revanche, nouveau double-double pour Ian Mahinmi (10 points à 3/8, 10 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres en 35 minutes) mais Washington D.C. s'est incliné 134-129 après prolongation contre Miami. La victoire n'a pas échappé à Rudy Gobert (22 points à 10/13, 15 rebonds, 3 contres et 2 passes décisives en 30 minutes) et Utah chez les Golden State Warriors (96-129).