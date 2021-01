Septième victoire de suite d'Utah et Rudy Gobert

NBA

Crédit photo : Utah Jazz

Et de sept. Utah poursuit sa série de victoires avec un deuxième succès consécutif contre les Pelicans de la Nouvelle Orléans. Mal partis dans la rencontre, ils ont pu compter sur un Donovan Mitchell des grands soirs (36 points, record de la saison) mais aussi un Rudy Gobert solide (12 points à 6/8 aux tirs, 12 rebonds et 4 contres en 30 minutes).

A l'Ouest, le Jazz est désormais deuxième ex-aequo avec les Los Angeles Clippers (11 victoires et 4 défaites) derrière les champions en titre. Les Los Angeles Lakers (12 victoires et 4 défaites) ont battu Milwaukee dans le choc de la soirée, alors que New York a dominé Golden State (119-104), toujours sans Frank Ntilikina, blessé au genou.