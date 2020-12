Shaun Fein passe des Nets aux Clippers

NBA

Crédit photo : Long Island Nets

Joueur du championnat de France entre 2001 et 2014, le Franco-Américain Shaun Fein (42 ans) travaille désormais en NBA. Après avoir travaillé quatre ans pour les Nets, en ayant notamment coaché les Long Island Nets en G-League en 2019-2020, il a quitté l'organisation. Logique quand on sait que Kenny Atkinson, qu'il avait rencontré au cours de sa carrière en France, a quitté la franchise new-yorkaise début mars. Et comme ce dernier, il rejoint les Los Angeles Clippers. Là-bas, il sera chargé du développement des joueurs.

Il aura notamment l'occasion de travailler avec son compatriote Nicolas Batum, nouvel ailier de l'effectif. Ce dernier a confié à First Team que Shaun Fein a déjà eu l'occasion de lui rappeler qu'ils s'étaient affrontés du temps où il jouait à Quimper, en Coupe de France. Alors pensionnaire de Pro B, l'UJAP l'avait emporté avec neuf paniers à 3-points du sérial shooteur.