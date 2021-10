Signé par Orléans la saison passée, Armoni Brooks s'engage quatre ans à Houston

Afin de remplacer Darius Johnson-Odom en fin de saison passée, l'Orléans Loiret Basket avait engagé Armoni Brooks (1,90 m, 23 ans). Finalement, l'arrière n'était pas venu afin de signer un two-way contract avec Houston (NBA). Ce sont ces mêmes Rockets qui l'ont engagé, lui le Texan ex-star de l'université locale entre 2016 et 2019, pour quatre ans et 7,2 millions de dollars. La première saison de son contrat est garantie.

The Rockets are signing guard Armoni Brooks to a four-year deal, sources tell ESPN. He averaged 11 points on a two-way deal for Houston a season ago. The first year of contract is guaranteed, and then trigger dates on guarantees for successive years moving forward.