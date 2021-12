Soirée contrastée pour Gobert, Tillie rentable, les vice-champions olympiques Luwawu-Cabarrot et Cornelie se croisent

NBA

Crédit photo : NBA

Après huit victoires d'affilée, Utah a cédé à domicile contre San Antonio (126-128), battu sur un dernier tir de Lonnie Walker IV. Pourtant, Rudy Gobert avait encore été fidèle à lui-même, au four et au moulin dans la raquette (16 points à 5/8, 14 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en 33 minutes).

Frenchie Time @rudygobert27 | vs. Spurs



16 POINTS

14 REBONDS

2 AST / 2 BLK



Malgré un nouveau double-double, le Jazz s'incline 128-126 face aux Spurs pic.twitter.com/U6fw7uWpVc — NBA France (@NBAFRANCE) December 18, 2021

Plus de quatre mois après avoir remporté ensemble une médaille d'argent historique aux JO, Timothé Luwawu-Cabarrot et Petr Cornelie se sont retrouvés à Atlanta. Et ce sont les Nuggets de l'ancien Palois qui ont eu le dernier mot (133-115). L'intérieur alsacien a disputé les 171 dernières secondes de la rencontre, pour sa 10e apparition en NBA : pour un bilan d'1 point et 1 contre. Pendant cette courte séquence, il a croisé TLC, beaucoup plus utilisé par les Hawks (33 minutes) mais très peu en vue (5 points à 1/5, 2 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception).

Enfin, les Grizzlies se sont imposés à Sacramento (124-105) avec une soirée typique de ce qu'ils connaissent dernièrement pour les deux Français : un tout petit peu de temps de jeu pour Yves Pons (2 minutes, pour une ligne de statistique vierge) et significativement plus pour Killian Tillie (13 minutes, pour 8 points à 3/6 et 2 interceptions).