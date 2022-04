Soirée record pour Olivier Sarr : 24 points contre le leader de la NBA

NBA

Assurés de terminer la saison régulière avec le meilleur bilan et donc l'avantage du terrain en playoffs, les Phoenix Suns ont fait tourner ce dimanche contre Oklahoma City, signant ainsi leur deuxième défaite consécutive. Dans le camp du Thunder, Olivier Sarr (2,10 m, 23 ans) en a protité pour se montrer, lui qui explique que tous les matches sont "comme un entretien d'embauche". Le membre de la génération 99 a battu son record de points (24) dans la grande ligue en mettant l'accent sur l'adresse à 3-points (5/6). Des paniers souvent importants, pour faire l'écart en faveur d'OKC qui s'est finalement imposé de 21 points (117-96) à domicile. En 22 minutes, le natif de Niort (qui a grandi entre Bordeaux et Toulouse) a fini meilleur marqueur de la rencontre. Il a également pris 6 rebonds et contré 2 tirs. Ses coéquipiers et compatriotes Théo Maledon (9 points à 3/9 aux tirs, 4 rebonds et 5 passes décisives en 27 minutes) et Jaylen Hoard (4 points à 1/3 et 4 rebonds en 24 minutes) ont également été responsabilisés.

A 23 ans, Olivier Sarr profite de la fin de saison pour se montrer sous un beau jour (8 points à 64,3% de réussite aux tirs, 4,2 rebonds et 0,6 contre en 24 minutes sur les 10 derniers matches), lui qui n'a pas été drafté l'an passé après un cursus NCAA complet partagé entre Wake Forest (trois ans) et Kentucky (un an). L'ancien membre du Pôle France (de 2014 à 2017), grand frère du prospect de premier plan Alexandre Sarr, s'illustre dans son profil de "stretch 5" (8/21 à 3-points sur 20 matches NBA) solide physiquement. De quoi lui permettre de vivre une vraie saison complète en NBA en 2022-2023 ?

Killian Hayes (10 points à 4/9 et 7 passes décisives en 22 minutes) a mené Détroit à la victoire chez les Indiana Pacers (117-121). C'est le troisième succès consécutif pour les Pistons. De retour au jeu après avoir été embêté par sa cheville gauche, Nicolas Batum (6 points à 2/5 et 5 passes décisives en 23 minutes) a également gagné avec les Clippers, contre La Nouvelle Orléans (119-100).

Hors course pour le play-in, New York a également fait tourner à Orlando mais s'est imposé dans les grandes largeurs (88-118) chez une équipe qui attend la prochaine Draft. Pour son retour sur place, Evan Fournier n'a joué que 15 minutes (2 points à 1/5, 2 rebonds et 1 passe décisive).

Frank Ntilikina n'a pas joué lors de la victoire de Dallas à Milwaukee (112-118).