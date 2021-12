Soirée sans pour Luwawu-Cabarrot et Fournier

NBA

La soirée NBA n'a pas été grandiose pour les joueurs français. Evan Fournier (9 ponts à 3/8 aux tirs et 2 rebonds en 24 minutes) et les New York Knicks ont encore perdu, à Toronto (90-87) cette fois. L'autre équipe de New York, Brooklyn, s'est elle imposée sur le parquet des Atlanta Hawks (105-113). Après son match record, Timothé Luwawu-Cabarrot a cette fois tout manqué (0 point à 0/8 aux tirs, 4 rebonds et 5 fautes en 31 minutes). La soirée n'a pas été plus belle pour Killian Hayes avec une défaite pour Détroit à La Nouvelle Orléans (109-93) et peu d'adresse pour le jeune meneur/arrière (7 points à 3/9 mais 4 rebonds et 6 passes décisives). Enfin, Théo Maledon (5 points à 1/1, 2 rebonds et 1 passe décisive) et Frank Ntilikina (1 faute) se sont contentés de 5 minutes de jeu lors des défaites respectives d'Oklahoma City contre les Lakers (95-116) et de Dallas chez les Indiana Pacers (106-93).

