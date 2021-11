Stephen Curry en mode record, Killian Hayes se montre

NBA

Contre Chicago, Golden State a continué son début de saison presque (parfait) puisque les protégés de Steve Kerr se sont largement imposés les Bulls (119-93). C’est aussi la 7e fois de suite que les Golden State Warriors se sont imposés avec au moins dix points d’avance. Si Stephen Curry a été top scoreur (40 points à 15/34 aux tirs), le meneur californien a battu le record de tirs à 3-points inscrits (Playoffs inclus), auparavant détenu par Ray Allen, auteur de 3 358 tirs longue distance dans sa carrière.

Malgré une certaine maladresse (1/7 aux tirs), Killian Hayes a été le Français le plus en vue de la nuit, avec 5 points, 6 rebonds et 5 passes pour 14 d’évaluation en 28 minutes, lors de la défaite des Détroit Pistons aux Cavaliers de Cleveland (98-78).

Malgré un bon Kemba Walker (26 points à 9/19 aux tirs), Evan Fournier (5 points à 2/6 aux tirs et 6 rebonds pour 7 d’évaluation en 27 minutes) n’a pas pu éviter la défaite des New-York Knicks contre les Hornets de Charlotte (104-96). Si Sekou Doumbouya (4 points à 1/4 aux tirs et 2 rebonds) et les Los Angeles Lakers se sont lourdement inclinés contre les Timberwolves du Minnesota (83-107), Frank Ntilikina (6 points à 2/5 aux tirs, 1 rebond et 3 passes) l’a emporté avec les Dallas Mavericks aux San Antonio Spurs (123-109).