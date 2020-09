Steve Nash nommé coach des Brooklyn Nets

Après le départ de Kenny Atkinson, peu avant l'arrêt de la saison 2019/20, l'assistant Jacque Vaughn a pris le poste de coach principal. Les Nets sortis après le premier tour des playoffs NBA, fin août, la direction de la franchise new-yorkaise a fait son choix pour son futur coach. C'est l'ancien joueur, Steve Nash, MVP des saisons 2004/05 puis 2005/06, qui a été choisi. Le Canadien, âgé de 46 ans, va ainsi vivre sa première expérience de coach professionnel, même s'il était conseiller aux Golden State Warriors depuis 2015. Il aura la lourde tâche de mener à bien l'ambitieux projet de Brooklyn qui réunit dans son effectif deux superstars, le meneur Kyrie Irving et l'ailier Kevin Durant.

"Après avoir rencontré un certain nombre d'entraîneurs au parcours riche venant d'horizons divers, nous savions que nous avions une décision difficile à prendre, a déclaré le directeur général Sean Marks. «n Steve, nous voyons un leader, un communicant et un mentor qui gagnera le respect de nos joueurs. J'ai eu le privilège de connaître Steve pendant de nombreuses années. L'un des grands leaders sur le terrain de notre sport, j'ai été témoin de sa perspicacité en basketball et de son approche désintéressée pour donner la priorité au succès de l'équipe. Son instinct pour le jeu, combiné à une capacité inhérente à communiquer et à unir les joueurs vers un objectif commun, nous préparera à concourir aux plus hauts niveaux de la ligue."