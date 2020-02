Succès important d'Orlando à Brooklyn, Utah et Gobert en difficulté

NBA

Le retour du All-Star Game break est difficile pour Utah avec une troisième défaite de suite à domicile. Le Jazz s'est incliné 131 à 111 contre Phoenix. Son ancien meneur Ricky Rubio a fait la loi à Salt Lake City (22 points à 6/13, 6 rebonds, 11 passes décisives et 7 interceptions en 33 minutes) alors que Rudy Gobert n'a pas réussi à peser autant que prévu (13 points à 3/5, 8 rebonds et 2 passes décisives en 37 minutes). Le coach Quin Snyder a regretté le manque de concentration défensive de son équipe, qui recule dans la hiérarchie à l'Ouest.

A l'Est en revanche, le huitième Orlando (25 victoires et 32 défaites) a signé une victoire importante chez le septième Brooklyn (26 victoires et 30 défaites), 115 à 113. Après avoir compté jusqu'à 19 points de retard, le Magic est remonté et a réussi une superbe deuxième mi-temps (74 points marqués). Evan Fournier a participé à la fête avec 21 points à 8/16 aux tirs et 4 passes décisives en 31 minutes.

Face aux leaders de la NBA, déjà qualifiés pour les playoffs, Washington D.C. a failli s'imposer grâce notamment à 55 points de Bradley Beal. Mais les Bucks ont fini par l'emporter 137 à 134 après prolongation. Ian Mahinmi a cumulé 10 points à 4/6 et 5 rebonds en 25 minutes.

Blessé à l'aine, Frank Ntilikina n'a pas joué contre Houston.