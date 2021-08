Summer League : Complet, Juhann Begarin marque des points

NBA

Crédit photo : Lilian Bordron

Dans la (nouvelle) large victoire des Boston Celtics face à Orlando (107-81), à la Summer League de Las Vegas, Juhann Begarin a marqué des points grâce à sa performance complète. L'ailier Parisien a ainsi cumulé 7 points à 3/7 aux tirs, 7 rebonds, 8 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 30 minutes le tout avec un ratio +/- de +21. A signaler du côté de la franchise floridienne la présence de Tahjere McCall, à Orléans la saison passée et tout juste signataire d'un contrat à Cairns, en Australie. C'est d'ailleurs le seul joueur d'Orlando à avoir franchi la barre des 10 unités, 12 points pour être précis grâce à un 3/3 de loin en 11 minutes de jeu seulement.

Autre joueur passé par le championnat de Jeep ELITE, et qui s'est distingué cette nuit, il s'agit de Ishmail Wainright. Avec les Toronto Raptors, l'ex-ailier de Strasbourg s'est montré à son avantage dans la victoire face à Houston (92-76). L'international ougandais s'est fendu de 20 points à 7/12 aux tirs (dont 4/6 à 3-points), 7 rebonds (dont 4 offensifs), 2 passes décisives, 4 interceptions et 2 contres en 29 minutes et avec un ratio de +27 avec sa présence sur le parquet, le meilleur de l'équipe.