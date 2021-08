Summer League : Joël Ayayi pointe le bout de son nez

NBA

Tous défaits la nuit dernière, les jeunes français n'ont pas trop brillé, hormis Joël Ayayi qui a su se montrer ses qualités notamment dans la création.

Justement, les Los Angeles Lakers de l'ancien étudiant de Gonzaga ont été battus par New York (91-82) et le roi du floater Immanuel Quickley (25 points, 7 passes décisives). Joël Ayayi a parfaitement rentabilisé ses 17 minutes de jeu avec 11 points à 4/5 au tirs, 5 passes décisives, 1 interception et 1 contre. Il s'agit de sa meilleure prestation depuis le début de la Summer League.

Memphis s'est incliné de peu face à Miami (97-94). Olivier Sarr, pas rentré en jeu, a observé Killian Tillie et Yves Pons, tous deux sortis du banc. Tillie a affiché des statistiques correctes avec 9 points, 5 rebonds et 3 passes décisives en 19 minutes de jeu. Tandis que Yves Pons, qui vient tout juste de parapher un « exhibit 10 contract » n'a pas inscrit le moindre point en 12 minutes. A son actif, seulement 2 rebonds et 1 interception.

Enfin, Oklahoma s'est montré peu efficace en attaque face à la Nouvelle-Orléans (65-80). Théo Maledon, a manqué son match dans les grandes largeurs avec 5 points à 2/11 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes décisiives mais surtout 5 balles perdues avec un ratio +/- de -27. Jaylen Hoard, actuellement engagé dans un « two way contract » a cumulé 5 points (1/4 aux lancers francs) et 5 rebonds en 19 minutes.