Summer League : Killian Hayes, Sekou Doumbouya et Juhann Begarin ont été discrets

NBA

Crédit photo :

Discret. C'est bien le terme pour décrire les performances des trois joueurs français cette nuit lors de la Summer League NBA de Las Vegas.

Largement défait par Houston (111-91), ni Killian Hayes (6 points dont 0/4 de loin, 3 passes décisives, 2 rebonds et 2 contres en 28 minutes et surtout un ratio +/- de -24), ni Sekou Doumbouya (7 points dont 0/3 de loin, 5 rebonds et 2 passes décisives en 24 minutes) n'ont performé. Le duel tant attendu opposait les deux premiers de la dernière draft, Cade Cunningham d'un côté (Pistons) et Jalen Green de l'autre (Rockets). Les deux ont brillé. Le premier a inscrit 20 points, 4 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions. Et le second 25 points (dont 10/11 sur la ligne), 5 rebonds et 3 passes décisives.

Enfin Boston a très facilement dominé Denver (107-81). Derrière le duo Payton Pritchard/Aaron Nesmith (21 et 33 points à 11/14 à 3 points au total), Juhann Begarin n'a pas brillé avec seulement 3 points à 1/5 aux tirs et 1 rebonds en 20 minutes de jeu.