Summer League : Théo Maledon en double-double avec la victoire à la clé, première pour Begarin avec Boston

Il y avait 6 Français la nuit dernière sur les parquets de la NBA Summer League de Las Vegas. Quatre s'affrontaient entre Oklahoma et Detroit. Et ce sont les joueurs du Thunder qui se sont imposés 76-72 grâce notamment à un excellent Théo Maledon, en double-double (15 points, 5 rebonds et 11 passes décisives). Son coéquipier Jaylen Hoard s'est montré très combattif avec 6 points et 10 rebonds.

En face, au côté du numéro 1 de la draft, Cade Cunningham, Killian Hayes s'est montré peu offensif mais très complet avec 6 points, 9 rebonds et 5 passes décisives tandis que Sekou Doumbouya a terminé avec 6 points, 4 rebonds et 5 contres.

French squad!



Théo Maledon: 15 PTS, 5 REB, 11 AST

Jaylen Hoard: 6 PTS, 10 REB

Kilian Hayes: 6 PTS, 9 REB, 5 AST

Sekou Doumbouya: 6 PTS, 4 REB, 5 BLK



Victoire du @OKCThunder 76-72 #NBASummer pic.twitter.com/EmSpX81u8e — NBA France (@NBAFRANCE) August 9, 2021

Sous le regard de plusieurs joueurs NBA (Chris Paul, Devin Booker, Mikal Bridges, etc.), les Los Angeles Lakers se sont imposés sur un « game-winner » à 2.5 secondes du terme d'Austin Reaves, contre les Phoenix Suns (73-72). Joël Ayayi n'a pas brillé cependant avec 0 point mais 5 rebonds et 1 passe décisive.

Enfin, Boston a renversé Atlanta dans le money-time (85-83). Derrière les 23 points de Payton Pritchard, Juhann Begarin, unique choix de la draft des Celtics, a compilé 7 points et 5 rebonds, 1 passe décisive 1 contre en 18 minutes. Sans oublier une interception décisive à 11 seconde de la fin, scellant la victoire des verts et blancs.