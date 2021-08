Summer League NBA : Yves Pons (Memphis) et Joël Ayayi (Lakers) se montrent à leur avantage pour leur première apparition

NBA

Crédit photo : Tennessee Volunteers

Trois Français étaient sur le pont dans la nuit de mardi à mercredi lors de la première journée de Summer League NBA, organisée à Salt Lake City et Sacramento. Pour sa première apparition sous le maillot de Memphis, Yves Pons a affiché un visage prometteur. Celui d'un homme déterminé à grapiller du temps de jeu dans la Ligue nord-américaine. Non drafté, mais signataire d'un "two-way-contract" avec les Grizzlies, il a parfaitement honoré son nouveau contrat en compilant 12 points à 5/7 aux tirs et 2 contres en 21 minutes de jeu. Réputé pour ses qualités défensives, il pourrait séduire l'exécutif de la franchise du Tennessee et le coach Taylor Jenkins. Des dirigeants décidément séduits par les Français, puisque Killian Tillie a foulé le parquet. Dans le 5 de départ, l'intérieur s'est cependant montré un peu maladroit dans la finition (7 points à 3/9 aux tirs, 3 rebonds et 2 passes décisives). Olivier Sarr, mis à l'essai, est lui resté sur la banc.

Yves Pons throws it DOWN on the fast break! @memgrizz lead in the 4th on NBA TV! pic.twitter.com/rSCsJJ0pyO — NBA (@NBA) August 4, 2021

Son compatriote, Joël Ayayi, a joué ses premières minutes avec le mythique maillot des Lakers. Titulaire à la mène, il a cumulé 8 points à 3/7 aux tirs, 3 rebonds et 1 passe décisive en 24 minutes. Finaliste NCAA la saison passée avec Gonzaga, il n'a pas été appelé par Adam Silver lors de la traditionnelle draft NBA. Mais Los Angeles lui a offert un "two-way-contract". A lui de saisir cette opportunité pour prendre une place dans le prestigieux roster des Angelinos.

Enfin, Juhann Begarin, unique français drafté il y a quelques jours, ne participera pas aux Summer League avec Boston.