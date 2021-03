Théo Maledon (cheville) forfait contre Memphis

NBA

En plus de George Hill (blessé au pouce) et Josh Hall (genou), Oklahoma City a du se passer de Lu Dort (orteil), Darius Bazley (épaule), Al Horford (au repos) et Théo Maledon (cheville) pour affronter Memphis ce dimanche en NBA. Bien installé dans le cinq majeur au poste de meneur, Théo Maledon avait précédemment manqué plusieurs rencontres après avoir été "cas contact".