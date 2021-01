Théo Maledon brille, Rudy Gobert et Utah enchaînent

NBA

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Une de plus. Facile vainqueur de Dallas (120-101), Utah a enchaîné un onzième succès de rang avec un Rudy Gobert en double double (17 points à 5/7 aux tirs et 12 rebonds), malgré l'absence de Donovan Mitchell. La franchise basée à Salt Lake City consolide ainsi sa place de leader de la conférence Ouest (15 victoires - 4 défaites)

Titulaire et scoreur : Théo Maledon en mode record

Mais les Los Angeles Clippers, qui lorgnent également cette première place, se sont eux aussi imposés (victoire 116-90 à Orlando). Le capitaine de l'équipe de France, Nicolas Batum, a été discret (3 points, 4 rebonds et 3 passes), tout comme Evan Fournier (8 points, 4 rebonds et 3 passes).

Lourdement battu par Timothé Luwawu-Cabarrot (13 points) et Brooklyn (147-125), Oklahoma City peut, en revanche, se satisfaire de la montée en puissance de son rookie français. En plus d'être de nouveau titulaire et de passer pour la première fois la barre symbolique des 20 points, Théo Maledon a battu son record de points (24 unités avec un joli 6/6 à 3-points) au Chesapeake Energy Arena.