Théo Maledon de retour à la compétition, TLC encore vainqueur

Eloigné des terrains depuis 10 jours car à l'isolement, Théo Maledon a pu sortir et jouer pour Oklahoma City. De nouveau titulaire, le Normand n'a pu empêcher la défaite du Thunder à domicile contre les Portland TrailBlazers (104-115). Face à Damian Lillard (31 points, 7 rebonds et 10 passes décisives), qui a pris feu avec 4 paniers à 3-points de suite en fin de match pour faire la différence, le rookie a cumulè 7 points à 2/7, 2 rebonds et 3 passes décisives en 28 minutes.

Sans Kevin Durant ni Kyrie Irving, Brooklyn a réalisé un bon coup en s'imposant à Phoenix (17 victoires, 10 défaites) 128 à 124. L'équipe de Steve Nash était pourtant menée 75 à 54 à la mi-temps mais elle est remontée et a empêché tout panier adverse dans les 2 dernières minutes et 48 secondes. En plus des bonnes performances de James Harden (38 points), les Nets ont pu compter sur un Timothé Luwawu-Cabarrot toujours très propre (9 points à 3/4 aux tirs dont 1/1 à 3-points, 2 rebonds et 2 passes décisives en 22 minutes). C'est la 18e victoire de Brooklyn en 30 matches cette saison.