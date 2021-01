Théo Maledon décisif en fin de match pour sa deuxième titularisation

NBA

George Hill toujours à l'arrêt à cause de son pouce, Oklahoma City a de nouveau démarré son match à Phoenix avec Théo Maledon au poste 1. Et une nouvelle fois, le Thunder s'est imposé. S'il a démarré la rencontre sur le terrain, le Normand l'a aussi terminé. Outre son troisième panier à 3-points à 5 minutes de la fin, il est venu marquer un panier dans le traffic au-dessus de DeAndre Ayton donnant 3 points d'avance aux siens (95-98) à 1 minute et 30 secondes de la fin.

OKC s'est finalement imposé en Arizona 102 à 97 avec un total de 11 points à 4/7 aux tirs (dont 3/6 à 3-points), 6 rebonds, 2 passes décisives et 2 balles perdues en 30 minutes pour son meneur rookie.

Dans les autres rencontres, Rudy Gobert a brillé avec Utah. Les Brooklyn Nets l'ont emporté en prolongation à Atlanta (128-132). En sortie de banc, Timothé Luwawu-Cabarrot a manqué d'adresse (3 points à 1/7, 2 rebonds et 2 interceptions en 19 minutes). Sekou Doumbouya (6 points à 3/5 et 3 rebonds en 15 minutes) n'a pu empêcher la défaite de Détroit à Cleveland (122-107). Enfin, Orlando a connu une grosse défaite à domicile contre Sacramento (107-121), malgré les 25 points à 7/15 aux tirs et 8/8 aux lancers francs, 3 rebonds, 4 passes décisives, 3 contres et 1 balle perdue d'Evan Fournier en 30 minutes.