Théo Maledon encore performant, Vincent Poirier a marqué

Après le All-Star Break, Oklahoma City a repris la compétition ce jeudi contre Dallas. Face à des Mavericks privés de Luka Doncic et Kristaps Porzingis, le Thunder a fait la course en tête. OKC a en effet démarré le match avec six paniers à 3-points réussis pour compter 16 points d'avance (35-19) à la fin du premier quart-temps. Et si Dallas est revenu à -2 (103-101) à l'entame du money-time, Shai Gilgeous-Alexander (32 points) a marqué deux paniers de suite pour refaire l'écart. A ses côtés, Théo Maledon a joué 36 minutes, finissant à 11 points à 4/9 aux tirs (dont 3/4 à 3-points), 4 rebonds et 9 passes décisives.

A l'Ouest toujours, les Los Angeles Clippers se sont largement imposés face aux Golden State Warriors (130-104). Nicolas Batum n'a pas eu à forcer (8 points à 3/5, 2 rebonds et 1 passe décisive en 16 minutes). Après avoir enchaîné trois défaites avec le All-Star Break, les Californiens réattaquent la saison de la bonne manière.

A l'Est, Evan Fournier (aine) et Timothé Luwawu-Cabarrot (genou) n'ont pas été alignés par Orlando (défaite contre Miami) et Boston (victoire face à Brooklyn). En revanche, Vincent Poirier a joué 2 minutes lors de la large victoire de Philadelphie à Chicago (105-127) et marqué son premier panier depuis le 5 janvier. Il s'agit de son troisième panier de la saison NBA. Il a aussi pris 2 rebonds et donné 1 passe décisive.

En revanche, Sekou Doumbouya (2 rebonds en 6 minutes) et Frank Ntilikina (0/3 aux tirs et 3 rebonds en 15 minutes) ont perdu face à Charlotte et Milwaukee.