Théo Maledon envoyé en G-League

Après qu'il n'ait pas utilisé Théo Maledon lors du dernier match d'Oklahoma City en NBA ce mercredi, l'entraîneur du Thunder Mark Daigneault avait indiqué que le meneur français - en difficulté depuis le début de saison (2,2 points à 20,6% de réussite aux tirs, 1,8 rebond et 1,3 passe décisive en 14 minutes) - jouerait probablement à plusieurs reprises en G-League cette saison. C'est ce qui va se passer rapidement puisque l'ancien joueur de l'ASVEL a été envoyé au Blue en compagnie d'Isaiah Roby et Vit Krejci.

Ce vendredi, Théo Maledon devrait donc jouer son premier match en G-League contre les Santa Cruz Warriors d'Axel Toupane, avant de retrouver le Thunder qui ce vendredi en même temps (contre Sacrament) puis dimanche face à Brooklyn. Le Blue sera très Bleu puisque les Français Jaylen Hoard et Olivier Sarr y évoluent.

Theo Maledon, Isaiah Roby and Vit Krejci have been assigned to the Blue, the Thunder announced.



There’s another Blue/Thunder home doubleheader tomorrow, so it might be a one-game assignment before they’re called back up.