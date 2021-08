Théo Maledon et Killian Hayes s'illustrent

NBA

Crédit photo :

La ligue d'été de la NBA à Las Vegas, la Summer League, bat son plein. Avec de nombreux joueurs français alignés par les équipes sur place. Déjà bien établi dans la grande ligue, Théo Maledon accomplit ses devoirs estivaux et s'en sort bien. Même s'il n'a pas pu amener le Thunder à la victoire contre Golden State (84-94), le meneur normand a cumulé 18 points à 5/10 aux tirs (dont 5/8 à 3-points), 6 rebonds et 5 passes décisives en 32 minutes. A ses côtés dans le cinq majeur, Jaylen Hoard a lui fini à 1 point à 0/6 et 4 rebonds en 23 minutes.

Frenchie time



Théo Maledon vs. | Warriors



18 PTS

6 REB

5 AST

5x 3PM

#NBASummer pic.twitter.com/pHyCtxNn0d — NBA France (@NBAFRANCE) August 14, 2021

De son côté, Détroit a ouvert son compteur de victoire. Aux côtés du numéro 1 de la Draft Cade Cunningham, Killian Hayes a noirci les colonnes de statistiques. En 32 minutes, le Choletais a eu le temps de produire 7 points à 2/8, 5 rebonds, 6 passes décisives et 5 balles perdues. Cela a contribué au succès des Pistons face aux Knicks (93-87).

Frenchie time



Killian Hayes vs. | Knicks



7 PTS

5 REB

6 AST

@DetroitPistons W #NBASummer pic.twitter.com/iI1Dye0OYA — NBA France (@NBAFRANCE) August 14, 2021

Pour Memphis, de victoire il n'y a pas eu face à Sacramento (75-90). Néanmoins, en l'absence de Killian Tillie (touché à la hanche), les deux rookies français venus du banc ont eu un espace d'expression important. Olivier Sarr a ainsi cumulé 10 points à 4/6 et 8 rebonds en 17 minutes. Il aurait pu mieux faire encore (2/5 aux lancers francs, 4 balles perdues) mais c'est plutôt encourageant. Yves Pons a lui eu sa part habituelle (3 points à 1/2, 1 rebond et 2 contres en 15 minutes).

Frenchie time



Olivier Sarr vs. | Kings



10 PTS

8 REB

@memgrizz x #NBASummer pic.twitter.com/IgrZqUs5SC — NBA France (@NBAFRANCE) August 14, 2021

Une production similaire à celle de Joël Ayayi avec les Los Angeles Lakers (2 points à 1/3, 1 rebond et 1 passe décisive en 22 minutes). Mais les Lakers ont dominé leurs voisins angelinos des Clippers (86-84).