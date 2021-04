Théo Maledon et Oklahoma City s'imposent chez les Celtics d'Evan Fournier

NBA

En l'absence de Jayson Tatum, Evan Fournier était titulaire ce mardi soir avec les Boston Celtics, face à Oklahoma City et Théo Maledon. Dans un match serré, les joueurs d'OKC ont mis un terme à leur série de 14 défaites de suite en venant à bout des Celtics, 119-115, au TD Garden. Titulaire pour la première fois avec Boston, Evan Fournier a eu vécu une soirée compliquée au niveau de l'adresse (4/14) mais s'est montré complet avec 11 points, 7 rebonds et 5 interceptions en 35 minutes. Chez le Thunder, Théo Maledon termine la rencontre avec 6 points à 1/4, mais avec 2 lancers francs très importants en fin de rencontre, 3 rebonds et 5 passes décisives en 23 minutes. Son coéquipier Jaylen Hoard a été mis au repos.

Théo & Evan



Théo Maledon: 6 PTS, 3 REB, 5 AST

Evan Fournier: 11 PTS, 7 REB, 5 STL



Le #ThunderUp l'emporte 119-115! pic.twitter.com/ojuVe12b5x — NBA France (@NBAFRANCE) April 28, 2021

Dans les autres matches, Axel Toupane n'est pas rentré dans le succés de Milwaukee face à Charlotte 114-104. Il en a été de même pour Timothé Luwawu-Cabarrot lors de la victoire des Brooklyn Nets se 116-103 contre les Toronto Raptors.