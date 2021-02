Théo Maledon et Rudy Gobert en double double

Dix jours après son retour de blessure, Théo Maledon a signé son premier double double pour son 27e match en NBA, lors de la victoire contre Atlanta (118-109). Titularisé, l'arrière normand a ainsi fini la rencontre avec 13 points mais à 4/11 aux tirs, 4 rebonds et 12 passes décisives pour 22 d'évaluation en 34 minutes. De quoi permettre à OKC d'enchaîner un deuxième succès de rang, après une première victoire contre les San Antonio Spurs.

"J'adore travailler, j'essaie à chaque fois d'apprendre le plus possible, que ce soit de mes coéquipiers, de mes coachs. J'essaie d'absorber tout cela et de l'appliquer sur le terrain."



Théo Maledon après son record en carrière de 12 AST



