Théo Maledon inscrit 25 points contre le Magic, Ntilikina et Hayes se montrent

NBA

Crédit photo :

Alerte, record ! Théo Maledon a inscrit 25 points (à 9/13 de réussite aux tirs), contre le Magic Orlando ce mercredi, signant ainsi son record de points de la saison. Outre cette belle performance, le Français a également capté 4 rebonds et distribué 6 passes décisives en 32 minutes, ce qui a permis à son équipe de battre Orlando. Olivier Sarr (8 points à 3/5, 2 rebonds) a aussi contribué au succès du Thunder. Grâce à cette victoire 118-102, OKC stoppe sa série de 10 revers consécutif.





25 points

6 passes

4 rebonds

9-13 FG

5-5 FT



Théo Maledon & le @OKCThunder vainqueurs du Magic 102-#ThunderUp pic.twitter.com/xiHfLlveql — NBA France (@NBAFRANCE) March 24, 2022

Killian Hayes 13 points

Décidement, Killian Hayes adore jouer contre les Atlanta Hawks. Ce mercredi, en plus de la victoire des Pistons 122-101, Killian Hayes a affiché une belle ligne de stats contre la franchise de Géorgie : 13 points à 5/9, 8 rebonds et 5 passes décisives. C'est la troisième fois que le meneur affronte Atlanta et qu'il marque plus de 10 points contre eux :12 points le 26 octobre, 13 points le 8 mars et encore 13 points ce mercredi. Dans l'autre équipe, Timothé Luwawu-Cabarrot est apparu 21 minutes sur le parquet mais a manqué de réussite (3 points à 1/7). L'équipe de Détroit se reprend après deux revers de rang.





13 points

8 rebonds

5 passes@iam_killian & les @DetroitPistons vainqueurs 101- face à Atlanta !



NYK/DET | Dimanche soir, 21H30 #NBASundays pic.twitter.com/HIcnNwtIfi — NBA France (@NBAFRANCE) March 24, 2022

218e panier à 3-points de la saison pour Evan Fournier

Evan Fournier a battu un record ce mercredi. Dans la victoire des Knicks 121-106 contre Charlotte, le Francilien a planté son 218e tir à 3-points de la saison, dépassant ainsi le record de la franchise de 3-points marqués sur une saison déténu par John Starks sur la campagne 1994-1995 avec les Knicks. Contre les Hornets, Evan Fournier a activement participé à la victoire des siens malgré une adresse en berne à 2-points (12 points à 4/14, dont 4/10 de réussite à 3-points, 7 passes décisives en 33 minutes). Les New-Yorkais se reprennent après avoir perdu les deux derniers matches.





12 points

7 passes

4x 3PM



... Et un record de franchise à 3-PTS, désormais inscrits en une saison !



Victoire des @nyknicks 121-106 à Charlotte ! #NewYorkForever | #NBASundays pic.twitter.com/9rCh1IoZOb — NBA France (@NBAFRANCE) March 24, 2022

Un double-double pour Rudy Gobert (14 points, 11 rebonds) mais une nouvelle défaite pour le Jazz. La franchise de l'Utah a été défaite facilement par les Boston Celtics 125-97 malgré les 37 points de son arrière Donovan Mitchell. Le Jazz (4e) concède une deuxième défaite à la suite et se retrouve avec le même bilan que les Mavs (5e, 45 victoires et 28 défaites) dans la conférence Ouest. L'enjeu est de taille pour les deux équipes car avec leurs positions, il y a de fortes chances qu'elles s'affrontent au premier tour des playoffs et celle qui finira 4e de la saison régulière aura l'avantage du terrain lors du premier tour des playoffs.

Chez les Mavericks, Frank Ntilikina s'est régalé contre les Houston Rockers avec 13 points à 6/10, 3 rebonds et 4 passes décisives. Les Mavs se sont imposés 110-91 en étant quasiment devant tout le match. La franchise texane revient donc à hauteur du Jazz.