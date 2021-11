Théo Maledon moins en réussite et battu

NBA

Crédit photo :

Après sa pointe à 28 points, Théo Maledon a connu une soirée moins faste ce dimanche en G-League sur le parquet des South Bay Lakers. Son équipe, le Blue d'Oklahoma City, a perdu 119 à 107. Le meneur de jeu a été moins adroit que sur le match précédent, puisqu'il a marqué 14 points à 6/15 aux tirs (dont 2/4 à 3-points). Il a également pris 8 rebonds mais fini à 2 passes décisives en 33 minutes seulement. Ses coéquipiers Jaylen Hoard (6 points à 2/9, 9 rebonds, 2 passes décisives et 3 balles perdues en 27 minutes) et Olivier Sarr (0 point à 0/3 et 3 rebonds en 7 minutes) n'ont pas non plus connu une belle soirée.