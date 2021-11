Théo Maledon rappelé par le Thunder, Olivier Sarr se montre

NBA

Mardi soir, Oklahoma City s'est imposé chez les Agua Caliente Clippers (111-123) en G-League. Le Blue s'est appuyé sur ses deux joueurs français, Jaylen Hoard (9 points à 3/5 aux tirs et 10 rebonds en 29 minutes) et Olivier Sarr (15 points à 5/11, 7 rebonds et 5 fautes en 23 minutes). Théo Maledon n'était lui pas là.

Oklahoma City, qui l'a envoyé en G-League le 11 novembre, a décidé de le rappeler après cinq matches où il a pu s'exprimer (15,4 points, 4,4 passes décisives, 5,8 rebonds et 1,2 interception en 34 minutes) après un début de saison NBA très compliqué (2,2 points à 20,6% de réussite aux tirs, 1,8 rebond et 1,3 passe décisive en 14 minutes).