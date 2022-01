Théo Maledon rappelé par OKC après une nouvelle pointe à 29 points en G-League

Mercredi encore, Théo Maledon (1,92 m, 20 ans) a signé un grand match en G-League. Face au Birmingham Squadron, le meneur a inscrit 29 points, pris 5 rebonds et donné 8 passes décisives. Adroit, le Normand a fini à 11 sur 17 aux tirs, dont 2 sur 3 derrière l'arc. Un match de patron, malgré la défaite au bout du Blue (97-100), qui lui a sans doute fait bien. Depuis 5 matchs, il n'est pas descendu sous la barre des 25 points marqués.

De quoi provoquer son rappel en NBA par le Thunder. Après une saison rookie encourageante la saison passée (10,1 points, 3,2 rebonds et 3,5 passes décisives et 27 minutes de moyenne par match), le retour de Shai-Gilgeous Alexander (1,98 m, 23 ans) et l'émergence de Josh Giddey et de Tre Mann ont bouché le poste de meneur de jeu à Oklahoma City. Résultat, les moyennes du Français baissent : 3,7 points, 2,1 rebonds et 1 passe décisive par match, 21 rencontres disputées sur 47, pour seulement 13 minutes de temps de jeu par rencontre.

Théo Maledon a repris confiance en jouant avec les Oklahoma City Blue, de quoi peut-être lui permettre un nouveau rôle dans la rotation du Thunder. Quatorzièmes de la conférence ouest, avec un bilan de 14 victoires pour 33 défaites, le Thunder ne cherche pas à gagner des matches et vise un bon choix à la Draft 2022. Théo Maledon a une carte à jouer au poste de meneur. Il peut prouver à son coach - qui s'est "content pour lui" et "impressionné" -, avec ce qu'il a montré en G-League (confiance balle en main, distribution du jeu), qu'il a sa place en NBA.

Face aux Indiana Pacers ce vendredi (2h du matin ce samedi, heure française), l'ancien pensionnaire du Pôle France aura l'occasion de jouer son premier match dans la grande ligue depuis le 8 janvier, lors d'une défaite 135 à 105 contre Minnesota.

Mark Daigneault on Theo Maledon: "Happy for him. Impressed. Think it's a testament to his consistency with his approach... It's given him a second wind here. He's played with a lot of confidence with the Blue."