Théo Maledon répond présent

Oklahoma City n'a plus gagné depuis le début du mois. Mais malgré les treize défaites de rang de la troupe Mark Daigneault, Théo Maledon continue de faire forte impression pour sa saison de rookie en NBA. Battu par les Washigton Wizards avec OKC (109-129), il a tout de même été le fer de lance de son équipe avec 20 points mais à 5/11 aux tirs, 2 rebonds et 8 passes décisives pour 23 d'évaluation en 31 minutes.

Sur les autres parquets, Evan Fournier (2 points, 2 rebonds et 5 passes) et les Boston Celtics se sont inclinés chez Timothé Luwawu-Cabarrot (2 points et 3 passes) et les Brooklyn Nets (109-104).

Avec les Los Angeles Clippers, Nicolas Batum signe lui une quatrième victoire de rang aux Houston Rockets (104-109). Le capitaine de l'équipe de France termine la partie avec 2 points, 8 rebonds et 5 passes décisives.

