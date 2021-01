Théo Malédon s'affirme de plus en plus et Oklahoma l'emporte contre Orlando

NBA

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Privé d'Evan Fournier en raison de problèmes musculaires au dos, Orlando s'est incliné sur son parquet face à Oklahoma (99-108), mettant ainsi fin à une série de 4 défaites de rang. D'ordinaire solide en fin de match, le Magic a cédé. Et notamment en raison de la belle performance de Théo Maledon qui s'est montré dans le 4e quart-temps. Le Rouennais termine le match avec 12 points à 5/7 aux tirs, son record personnel, plus 3 rebonds, 4 passes en 19 minutes.

Disposant d'une bonne attitude grâce son calme et à son assurance dans le jeu, faisant souvent les bons choix, le 34e pick de la dernière draft est en train de s'affirmer de plus en plus alors qu'il ne dispute que son 5e match de saison régulière.

THEO.



12 points, 3 rebonds et 4 assists en 19 minutes de jeu.

5-7 FGM



Theo Maledon & le @OKCThunder l'emportent 108-99 face au Magic. #ThunderUp | #OnlyHere pic.twitter.com/wgM6PR7OCR — NBA France (@NBAFRANCE) January 3, 2021

En revanche, Vincent Poirier (Philadelphie) n'a pas foulé le parquet dans la victoire de son équipe à Charlotte, tandis que Frank Ntilikina (New York) est toujours à l'infirmerie suite à une entorse du genou droit.

