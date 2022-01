Théo Maledon s'illustre et gagne en G-League

NBA

Crédit photo : OKC Blue

Renvoyé en G-League pour pouvoir s'exprimer en match sur les terrains, Théo Maledon a été l'un des grands artisans de la victoire du Blue contre les Texas Legends ce mercredi (113-103). Agressif, le Normand est allé 14 fois sur la ligne des lancers francs en 25 minutes. Avec 13 tentatives réussies en plus de ses paniers de champ, il a atteint les 26 points. Avec également 6 rebonds et 7 passes décisives, il a été auteur d'un match complet. A ses côtés, ses compatriotes Olivier Sarr (4 points à 2/3 aux tirs et 3 rebonds en 13 minutes) et Jaylen Hoard (pas sur la feuille de match) ont peu ou pas pesé.