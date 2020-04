Théo Maledon s'inscrit à la Draft NBA 2020

NBA

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le jeune meneur français Théo Maledon (1,92 m, 18 ans) vient d'inscrire son nom à la Draft NBA 2020 nous ont informé ses représentants, ainsi qu'à ESPN, avant de publier une vidéo sur Instagram.

Formé en Normandie, régulièrement surclassé, il a intégré le Pôle France en 2015 avec un an d'avance. Après deux ans dans les bois de Vincennes et une grosse responsabilisation en Nationale 1 masculine dès son année U16, il a rejoint l'ASVEL en étant intégré dans le groupe professionnel dès l'âge de 16 ans. Passé professionnel en 2018, il a explosé à 17 ans seulement en Jeep ELITE et EuroCup. Malgré quelques soucis à l'épaule, il est monté en régime sur la saison 2019/20 lors de laquelle il a découvert l'EuroLeague (7,3 points à 45,6% de réussite aux tirs, 1,8 rebond et 3,1 passes décisives en 18 minutes).

Déjà international A

En parallèle de sa carrière en club, le neveu de Dominique Guéret (coach de Garonne, NM2) a évolué au sein des équipes de France. Sélectionné à l'Euro U16 en 2016 avec un an d'avance, il a été champion d'Europe de la catégorie un an plus tard au Monténégro avant d'être finaliste de la Coupe du Monde U17 2018 aux côtés de Killian Hayes et Malcolm Cazalon. Derrière, il n'a plus joué au sein des équipes jeunes de l'équipe de France mais directement au sein de l'équipe A. D'abord pour les qualifications de la Coupe du Monde 2019 puis ensuite en préparation de cette compétition, en août dernier.

Futur lottery pick ?

Joueur doté d'une vision du jeu de très haut-niveau, notamment sur pick & roll, l'ancien joueur du Basket Club Mesnil-Esnard Franqueville et du SPO Rouen va donc tenter sa chance outre-Atlantique, même si le processus de la Draft risque de se trouver totalement chamboulé du fait de la suspension de la saison NBA à cause du coronavirus. A l'heure actuelle, les prévisions sont très floues et Théo Maledon a encore toutes ses chances d'intégrer le Top 15.

A noter que dans le cadre d'une démarche différente, Théo et sa famille ont choisi de confier leurs intérêts sportifs depuis son plus jeune âge au cabinet d'avocats Earvin & Lew (Didier Domat et Neal Lachmany), avec depuis plus récemment comme relais aux Etats-Unis l'agent historique de Boris Diaw, Doug Neustadt.