Théo Maledon sélectionné pour le Rising Stars Challenge

Sans surprise, après son bon début de saison avec Oklahoma City (7,7 points à 39,1% de réussite aux tirs, 2,8 rebonds et 3,3 passes décisives en 25 minutes), Théo Maledon (1,94 m, 19 ans) a été sélectionné pour le Rising Stars Challenge 2021, match de gala qui réunit les meilleurs joueurs rookies (première année) et sophomore (deuxième année) de la NBA. Si celui-ci n'aura pas lieu, COVID-19 oblige, la NBA a tout de même dévoilé les joueurs sélectionnés.

Le Normand est le premier joueur récompensé depuis Frank Ntilikina en 2018. Il aurait fait équipe dans la "Team World" avec les joueurs suivants :

L'équipe étasunienne est elle composée de :

Zion Williamson, Ja Morant and LaMelo Ball headline NBA Rising Stars selections for 2020-21 season, as revealed on Top Shot. Rosters here: pic.twitter.com/fwmhlz3DX8