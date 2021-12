Théo Maledon sort de l'ombre, Killian Tillie toujours plus responsabilisé

NBA

La belle surprise de ce dimanche en NBA, c'est le temps de jeu accordé à Théo Maledon. Utilisé 12,1 minutes par match sur ce début de saison contre 27,3 en 2021-2022, l Normand s'est vu offrir un cadeau de Noël. Il a retrouvé son rôle de sixième homme le temps d'un match face à La Nouvelle-Orléans, gagné 117-112. Et pour fêter cela, il a inscrit 12 points à 5/8 aux tirs - ce qui constitue son record de la saison -, pris 5 rebonds et intercepté 2 ballons en 20 minutes. Pourtant, OKC est plutôt épargné par les protocoles Covid de la ligue, ce qui est bon signe pour le meneur qui était boudé par son coach Mark Daigneault.





De plus en plus responsabilisé, Killian Tillie a eu droit à son plus gros temps de jeu de la saison : 26 minutes. Il a cependant manqué d'adresse, finissant à 4 points à 1/6 aux tirs, en plus de prendre 2 rebonds, donner 1 passe décisive, réaliser 1 interception et 1 gros contre sur Richaun Holmes, le pivot des Kings, qui lui a permis d'intégrer le Top 10 de la nuit. Surtout, Memphis s'est facilement imposé 127-102 à Sacramento, sans Yves Pons.

Nicolas Batum et les Clippers, privés de leur star Paul George (blessé), se sont inclinés à Denver 103 à 100. Le capitaine de l'équipe de France a également manqué d'adresse, avec 4 points à 2/10 aux tirs. Il a ajouté 3 rebonds et 1 passe décisive en 29 minutes de jeu. Le Français s'est illustré avec un beau dunk sur le MVP Nikola Jokic.