Théo Maledon titulaire face à Damian Lillard et vainqueur

Crédit photo : OKC Thunder

Être titulaire à 19 ans alors que l'on est un joueur étranger, qui plus est au poste de meneur, n'est pas chose commune. C'est pourtant ce qui est arrivé à Théo Maledon ce mercredi 25 janvier, au sein d'un cinq majeur de 21 ans de moyenne d'âge. Le Normand a démarré le match suite à la blessure du titulaire, George Hill, au pouce droit. Face à Damian Lillard, il a passé 22 minutes sur le parquet pour 6 points à 2/7 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives (pour 1 balle perdue). Surtout, le Thunder s'est imposé 125 à 122 chez les Blazers. Néanmoins, George Hill devrait rapidement retrouver sa place dans le cinq.

Théo Maledon has eyes everywhere around his neck.#ThunderUp pic.twitter.com/chGB1v7rtB — Thunder Lead (@ThunderLead) January 26, 2021

Dans les autres rencontres, Orlando a pris sa revanche sur Charlotte (117-108) avec encore un bon Evan Fournier (19 points à 7/14 et 6 passes décisives en 32 minutes).

Les Pistons de Détroit ont réalisé une belle performance en s'imposant face aux Sixers 119 à 104. Sekou Doumbouya (7 points à 2/3 et 2 rebonds en 17 minutes) s'est montré en sortie de banc. Autrement, Brooklyn a battu Miami 98 à 85 avec six joueurs largement responsabilisés, Timothé Luwawu-Cabarrot se contentant de 13 minutes de jeu (5 points à 2/7 et 2 rebonds).