Thibodeau ou Atkinson ? Le dilemme des Knicks qui pourrait offrir un avenir doré à Frank Ntilikina

Crédit photo : FIBA

Petit à petit, les New Yorks Knicks remettent de l'ordre dans une franchise à la dérive depuis plusieurs saisons. Après le départ de l'icône Carmelo Anthony en Septembre 2017 à la suite d'un échange, l'équipe de la "Big Apple" est la recherche de son nouvel homme fort. Un rôle que n'a pas réussi à endosser David Fizdale, ancien coach des Memphis Grizzlies.

Ce nouvel homme pourrait bien être déjà au club en la personne de Leon Rose. Cet ancien avocat et agent sportif qui a notamment représenté LeBron James et Allen Iverson est, depuis Mars 2020, le nouveau président exécutif des New York Knicks. Cependant, Leon Rose aura toujours derrière lui un certain James Dolan vu par beaucoup comme le responsable de la période cauchemardesque que vivent les Knicks. Homme d'affaires, c'est lui qui possède le Madison Square Garden et qui supervise l'ensemble des opérations réalisées par les équipes affiliées à la salle mythique : New Yorks Knicks (NBA), New York Rangers (LNH) et New York Liberty (WNBA).

Après le renvoi de David Fizdale, dont le bilan était de 18 défaites en 22 matchs, Mike Miller a pris en charge l'équipe en intérim. Un intérim qui ne sera pas prolongé puisque le club est activement à la recherche d'un nouveau coach. Si nous avions évoqué la piste Kenny Atkinson, ancien joueur du championnat de France, il n'est pas le seul candidat. Tom Thibodeau, coach mythique des Bulls pendant 5 ans où il avait sous ses ordres Joakim Noah et Derrick Rose, est aussi un candidat que les Knicks étudient à la loupe.

Pour autant, la différence entre les deux coachs est assez importante. D'un côté, Kenny Atkinson qui est connu pour développer les jeunes joueurs et de l'autre, Tom Thibodeau qui préfère disposer d'un effectif de joueurs très réduit. Caris Levert est l'un des exemples de la qualité de coaching d'Atkinson au même titre que D'Angelo Russell. Tom Thibodeau lui a connu plus de difficultés à développer de gros potentiels aux Timberwolves de Minnesota comme Karl-Anthony Towns ou Andrew Wiggins.

Le choix de l'ancien joueur de Nantes serait donc plus logique étant donné que les Knicks possèdent quelques joueurs capables d'exploser avec un coach apte à développer les jeunes talents. Parmi ces jeunes pépites, Frank Ntilikina qui aura un grand capital sympathie auprès de son nouveau président. Selon Marc Berman du New York Post :

L’idée est que Leon Rose veut faire de Frank Ntilikina une pièce importante. Lors de son introduction, il avait expliqué sur le Français : « Dans de bonnes conditions, Frank peut vraiment prospérer. » Rose faisait sans doute référence à un rôle stable et une attaque structurée.

Mais l'arrivée de Tom Thibodeau pourrait aussi être bénéfique pour le French Prince car il est un coach à vocation défensive. Le titre de meilleur défenseur de l'année de Joakim Noah en 2014. Finalement, peu importe qui viendrait s'asseoir sur le banc des Knicks, l'avenir de l'ancien de la SIG paraît plutôt doré tout comme celui des Knicks.