Tillie et Luwawu-Cabarrot toujours responsabilisés, premier panier pour Yves Pons

NBA

Crédit photo :

Toujours titulaire, Timothé Luwawu-Cabarrot n'a pas pu empêcher la défaite d'Atlanta à domicile contre Houston (126-132), à la suite d'un dernier quart-temps complètement raté (25-44). C'est à 3 minutes 31 de la fin que les Rockets ont pris l'avantage pour la première fois de la partie, après avoir compté jusqu'à 19 points de retard. Les Hawks viennent d'enchaîner cinq défaites de suite à domicile. L'Azuréen a passé 21 minutes sur le parquet pour 8 points à 2/5 aux tirs et 3 rebonds.

Frenchie Time @timcabs | vs. Rockets



8 PTS, 3 REB, 1 AST, 1 BLK



Les Hawks s'inclinent 132-126 face aux Rockets pic.twitter.com/M7oUlR4Udf — NBA France (@NBAFRANCE) December 14, 2021

Sur ce mois de décembre, Killian Tillie est toujours responsabilisé. L'ailier-fort a joué 18 minutes lors de la large victoire des Memphis Grizzlies contre Philadelphie, le temps d'incrire 6 points à 2/7 aux tirs (dont 2/6 à 3-points), prendre 4 rebonds, donner 2 passes décisives et commettre 5 fautes. Son coéquipier et compatriote Yves Pons a lui joué 7 minutes, pour 3 points à 1/2 et 2 rebonds. Dans le corner, le Provençal a inscrit ses premiers points dans la grande ligue.

Frenchie Time @KillianTillie & Yves Pons | vs. Sixers



K. Tillie : 6 PTS, 4 REB, 2 AST en 18 min

Y. Pons : 3 PTS, 2 REB en 7 min



Victoire des @memgrizz 91-126 ! pic.twitter.com/AaA8ZxfcKv — NBA France (@NBAFRANCE) December 14, 2021

Frank Ntilikina a également largement gagné avec Dallas contre Charlotte (120-96) mais il a peu joué (1 passe décisive, 1 interception et 1 faute en 3 minutes). Enfin, blessé à la cheville, Nicolas Batum n'a pas pris part à la victoire des Los Angeles Clippers face aux Phoenix Suns.