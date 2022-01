Tillie et Pons dans le protocole COVID-19, Batum impuissant à La Nouvelle Orléans

Les Memphis Grizzlies ont signé leur 11e victoire de suite contre les Minnesota Timberwolves (116-108) ce jeudi mais les deux ailier-forts français, Killian Tillie et Yves Pons, n'ont pas joué. Tous deux sont entrés dans le protocole COVID-19. Le second est également touché à la cheville.

.@memgrizz status update: Killian Tillie (Health and safety protocols) has been added to the report as OUT for tonight's game against the @Timberwolves. https://t.co/Cm6ZUj8pw6