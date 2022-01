Tillie reste titulaire, match sans pour Evan Fournier

En back-to-back, Memphis a pris le meilleur sur Cleveland ce mardi (110-106). Dans cette rencontre, Killian Tillie a eu une nouvelle fois l'occasion de débuter le match. Le Français a la confiance de Taylor Jenkins, fraîchement élu coach du mois de décembre en NBA. Au poste d'ailier, Tillie a inscrit 5 points, capté 3 rebonds et délivré 1 passe décisive en 17 minutes. Yves Pons, l'autre Français des Grizzlies, n'a pas pris part à la rencontre. Légèrement touché à la cheville contre les Nets la veille, le rookie était apte à jouer mais son coach n'a pas pris de risques en le laissant sur le banc.

Pour Evan Fournier, la soirée n'a pas été de tout repos. Si contre Indiana, New York s'en est sorti (104-94), l'international français a connu un match sans. 0 point, 2 passes décisives et 1 rebond en 21 minutes, le Français s'est fait surprendre par l'intensité mise par les lignes arrières des Pacers, composée des deux rookies Duane Washington Jr (17 points) et Keifer Sykes (22 points). Le dernier étant le remplaçant de Brad Wanamaker, Sykes est bien connu du circuit européen puisqu'il a joué en Turquie, Grèce ou encore Italie. La contre-performance d'Evan Fournier a été sévèrement pointée du doigt sur les réseaux sociaux.

Evan Fournier (0 points) sits with 4 minutes left in the third quarter and the game tied. Will he be back? pic.twitter.com/TB0VR6fZGM