Timothé Luwawu-Cabarrot : "Je veux rester à Brooklyn"

NBA

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Les Nets sont au bord de l'élimination. Menés 3-0 par les Raptors dans le premier tour des playoffs, Timothé Luwawu-Cabarrot et ses coéquipiers retrouvent Toronto ce dimanche soir (0h30 heure française). Si collectivement, l'aventure de Brooklyn risque de s'arrêter vite, l'ailier français est l'une des sensations depuis la reprise de la NBA. Après deux premières saisons à Philadelphie, il avait peiné à se faire une place à OKC puis Chicago. Relancé chez les Nets, ses performances sur le terrain lui ont permis de signer un contrat jusqu'à la fin de saison en début d'année (avec une deuxième saison en option) et depuis, il est encore monté en température (17,7 points sur cette série de playoffs). De quoi lever l'option de sa deuxième année de contrat ?

"Ce que je montre en ce moment c'est de bon augure pour la suite", a confié le joueur dans une interview avec beIN Sports. "Je veux rester à Brooklyn, je me sens bien ici, et puis j'aime bien mes coéquipiers. Maintenant les coachs savent qu'ils peuvent me faire confiance des deux côtés du terrain, c'est ma qualité numéro un, et je pense que je suis complémentaire de tous ces joueurs (Kevin Durant, Kyrie Irving etc... absents de la bulle), je n'ai pas besoin d'avoir tout le temps la balle comme eux l'ont. Je peux largement être sur le terrain avec eux, défendre le meilleur joueur adverse."

L'ailier français a profité des nombreuses absences de Brooklyn (Durant, Dinwiddie, Irving, Jordan) pour se faire une place importante dans la rotation de Jacque Vaughn. Depuis son entrée dans la bulle d'Orlando "TLC" a battu son record de points à plusieurs reprises et gagné la confiance de ses coéquipiers. La preuve, lors du match 3 face à Toronto, et même si son adresse n'était pas au rendez-vous, c'est lui qui a le plus tenté sa chance côté Brooklyn (3/18). Le Français est-il en train de gagner le droit de faire partie des Nets version 2021 avec le retour des superstars ? Il visera alors bien mieux qu'un premier tour de playoffs.