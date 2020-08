Timothé Luwawu-Cabarrot : "On va arriver en playoffs comme underdogs"

NBA

Ce lundi, les Brooklyn Nets attaquent les playoffs NBA contre les champions NBA en titre, les Toronto Raptors. Privés de nombreux joueurs, à commencer par les stars que sont Kyrie Irving et Kevin Durant, les Nets s'appuient sur des joueurs autrefois utilisés comme des role players. Parmi eux, l'ailier français Timothé Luwawu-Cabarrot. L'Azuréen a été l'une des révélations de la "bulle" avec trois sorties à 24 points ou plus. Les dents longues, l'ancien joueur de Philadelphie, OKC et Chicago n'a pas caché son ambition pour les séries éliminatoires dans une entrevue accordée à Nice-Matin.

"Avec le match face à Portland (défaite 134 à 133, jeudi dernier) on a gagné beaucoup de respect dans la ligue. Ça a été assez compliqué au début, on a dû recomposer une équipe à cause des blessures mais on l’a fait et on l’a bien fait. On est bien coaché, on est soudé. On va arriver en playoffs comme underdogs, on peut surprendre des équipes."

Quant à ses performances et notamment son record de points (26), il le met de côté : lui assure se concentrer sur la suite.

"J’essaie juste de passer à autre chose le plus rapidement possible. Ça fait plaisir de battre le record de points, de jouer beaucoup et de défendre sur le meilleur joueur adverse, mais les matchs arrivent tellement vite que tu ne peux pas rester relax et être content de ce que tu as fait. Ce n’est pas mon état d’esprit du moment : je veux faire le taf, montrer à chaque match et ne pas forcément penser à ce que je fais. C’est quand je serai en France que je pourrai regarder en arrière et me dire que le travail a payé."

L'entre-deux de la première rencontre entre Brooklyn et Toronto aura lieu à 22h heure française ce vendredi.