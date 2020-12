Timothé Luwawu-Cabarrot ambitieux à l'aube de sa nouvelle saison avec les Nets

Après son départ de Chicago, Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 25 ans) avait été engagé par les Nets en « two-way contract ». Là-bas, l'ailier français a gagné sa place au sein de la franchise de Brooklyn, avec une saison très encourageante, notamment dans la bulle d’Orlando.

TLC s’est montré confiant et ambitieux à l’aube de démarrer la nouvelle saison avec les Nets. Auteur de sa meilleure saison en carrière (7,8 points en 2,7 rebonds en 18 minutes de moyenne sur 47 matches), l'Azuréen s’attend à un nouvel exercice passionnant avec rôle un peu différent, comme il l'a déclaré en visio-conférence avec la presse, compte tenu de l’effectif constitué par son nouveau coach Steve Nash, avec les retours de Kevin Durant et Kyrie Irving.

"Vu comment l’équipe a été construite, je ne sais que je ne vais pas beaucoup avoir le ballon en mains. Je travaille donc sur du catch and shoot, sur la course en transition, des tirs en sortie de dribble et tout un tas de tir en sortie d’écrans."