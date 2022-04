Timothé Luwawu-Cabarrot en playoffs, saison terminée pour Nicolas Batum et les Clippers

Fortunes diverses pour les deux Français engagés la nuit dernière au cours des play-in. Neuvième de la conférence Est, Atlanta a soufflé le dernier billet à Cleveland en l'emportant 107-101 grâce à un énorme Trae Young (38 points à 13/25 et 9 passes décisives). Les Hawks de Timothé Luwawu-Cabarrot (1 rebond en 4 minutes) verront donc les playoffs où ils affronteront Miami au premier tour. Tout en croisant les doigts pour leur pivot Clint Capela : l'ancien Chalonnais est sorti blessé au genou après avoir vu Evan Mobley s'écraser sur lui.

En revanche, Nicolas Batum n'a pas connu la même réussite. À l'Ouest, comme à l'Est, c'est le 9e qui a créé la surprise chez le 8e et les Clippers peuvent ajouter un nouveau chapitre à leur incroyable litanie de lose. Privée en dernière minute de Paul George, positif au Covid-19, la franchise californienne s'est inclinée contre New Orleans (101-105), avec un nouvel effondrement dans le quatrième quart-temps (17-31). Ce qui marque donc la fin de l'ailier normand, maladroit (2 points à 1/7) mais complet (10 rebonds, 2 interceptions et 1 passe décisive). À moins d'une surprise, le vice-champion olympique ne retrouvera pas les parquets avant six mois, lui qui a déjà annoncé sa volonté de ne pas disputer l'EuroBasket 2022 afin de se reposer et d'arriver frais pour une saison 2022/23 où les Clippers viseront le titre. Avec Kawhi Leonard et Paul George, enfin ?

"I love the team. I’ve been here for two years now. I was almost out of this league. It’s been 2 different years, but I loved it. I love it here. That coach, those guys. It’s tough today, but it’s gonna be fun next year."



