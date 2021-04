Timothé Luwawu-Cabarrot et les Nets échouent au buzzer contre Miami

NBA

Crédit photo : Youtube

A la lutte pour la sixième place, synonyme d'accès direct aux playoffs, le Miami Heat a obtenu un succès prestigieux face aux Brooklyn Nets, 109-107, sur un shoot sur le buzzer de Bam Adebayo (21 points et 15 rebonds). Chez les Nets, Timothé Luwawu-Cabarrot a joué 16 minutes, pour 7 points à 3/5 aux tirs, 1 rebond et une passe décisives. Mais l'essentiel est ailleurs pour Broolyn qui perd de nouveau Kevin Durant sur blessure. La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue.

Théo Maledon et Oklahoma City affrontaient les Toronto Raptors. OKC s'est incliné 112-106, face à un Chris Boucher en pleine progression (31 points et 12 rebonds). Le meneur français termine la partie avec 9 points à 3/5 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives en 28 minutes. Jaylen Hoard a, lui, été laissé au repos.

Théo.



9 points, 4 rebonds et 2 passes lors de la rencontre face aux Raptors.



Théo Maledon & le Thunder s'inclinent 106-112 pic.twitter.com/Hv53U01M6g — NBA France (@NBAFRANCE) April 19, 2021

Emmenés pas un Julius Randle toujours aussi chaud (33 points, 10 rebonds, 5 passes décisives et 5 interceptions), les New York Knicks ont remporté leur sixième victoire de suite (plus longue série depuis 2014), après prolongation, 122-112, face aux Pelicans de La Nouvelle Orléans. Frank Ntilikina n'a joué que 4 minutes pour 1 rebond et 1 contre. Les Knicks sont sixièmes à l'Est avec un bilan de 31 victoires et 27 défaites.

De son côté, Nicolas Batum a été mis au repos lors de la facile victoire des Los Angeles Clippers face aux Minnesota Timberwolves, 124-105.