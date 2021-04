Timothé Luwawu Cabarrot et les Nets gagnent encore

NBA

Crédit photo : Youtube

Seulement deux Français ont joué ce jeudi en NBA. Après un mois de mars presque parfait (11 victoires et 1 défaite), les Brooklyn Nets jouaient contre les Charlotte Hornets. Les New-Yorkais se sont imposés facilement sur leur parquet, 111-89. Timothé Luwawu Cabarrot a joué 15 minutes et n'a marqué aucun point (0/2 aux tirs), pris 4 rebonds et fait 1 passe décisive.

Dans le choc de la nuit entre les Denver Nuggets et les Los Angeles Clippers, Nicolas Batum a joué 29 minutes. Il a compilé 6 points (2/7 aux tirs dont 2/4 à 3 points), 5 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions. Denver a fini par l'emporter au Staples Center, 101-94, face à des Clippers toujours irréguliers.

Nic' Batum #ClipperNation



6 PTS / 5 REB / 3 AST / 3 STL



Les Clippers s'inclinent face à Denver. pic.twitter.com/9XS5CV3AFI — NBA France (@NBAFRANCE) April 2, 2021

De son côté, Sekou Doumbouya n'a pas joué dans la large victoire des Pistons, 120-91, contre les Washington Wizards.