Timothé Luwawu-Cabarrot intégré au cinq majeur des Hawks

Reddish, Hunter, Bogdanovic absents, les Atlanta Hawks ont intégré l'ailier français Timothé Luwawu-Cabarrot dans leur cinq majeur. Le médaillé olympique a réussi son entrée en marquant le premier panier du match, à 3-points, sur un service de Clint Capela. De nouveau dans le cinq au retour des vestiaires, il a vite planté un dunk en début de troisième quart-temps. Dans le final, il a donné deux possessions d'avance à son équipe avec un deuxième panier à 3-points. Au final, il a cumulé 8 point à 3/6 aux tirs (dont 2/5 à 3-points), 3 rebonds et 1 passe décisive en 25 minutes lors de la victoire 114 à 111 d'Atlanta (12 victoires, 10 victoires) chez les Indiana Pacers (9 victoires, 15 défaites).

TLC



Starter cette nuit, @timcabs compile 8 PTS, 3 REB? 1 AST & 1 BLK



Les @ATLHawks l'emportent 114-111 à Indiana !

Nicolas Batum pas encore de retour, Frank Ntilikina toujours blessé au mollet, Petr Cornelie non inscrit sur la feuille de match et Joël Ayayi resté sur le banc, Théo Maledon a été le seul autre Français à jouer. Le meneur s'est contenté de 8 minutes (1 point, 3 rebonds et 3 balles perdues) en 8 minutes.