Timothé Luwawu-Cabarrot obtient un contrat garantie pour toute la saison à Atlanta

Crédit photo : FIBA

Signataire d'un contrat non garantie avec Atlanta, Timothé Luwawu-Cabarrot a convaincu la franchise géorgienne. L'ailier a été confirmé pour l'ensemble de la saison 2021-2022 annonce First Team. Jeudi soir, le médaillé olympique a cumulé 6 points à 2/4 à 3-points et 1 rebond en 5 minutes lors de la victoire des Hawks contre Miami (127-92) en présaison NBA.



Timothé Luwawu-Cabarrot a son contrat ASSURÉ chez les Hawks jusqu’à la fin de saison !



Félicitations @timcabs !! pic.twitter.com/VKhBCiIlv6 — First Team (@FirstTeam101) October 15, 2021

Après avoir joué à Philadelphie, Oklahoma City, Chicago et Brooklyn, l'Azuréen va donc évoluer pour une cinquième franchise NBA, en cinq saisons.