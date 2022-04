Timothé Luwawu-Cabarrot réussit ses retrouvailles avec les Nets, la bourde de Rudy Gobert

NBA

Crédit photo : FIBA

Ailier de Brooklyn entre 2019 et 2021, Timothé Luwawu-Cabarrot s'était raté lors de sa première confrontration contre les Nets : 0 point en 31 minutes un soir de décembre. Ce second affrontement était beaucoup plus important entre deux équipes à égalité à la 8e place et Kevin Durant (55 points, record en carrière) a tout tenté pour éviter l'accident industriel de son équipe. Mais ce sont bien les Hawks qui se sont imposés (122-115) avec un TLC qui continue sur sa lancée. L'ancien joueur d'Antibes a sorti un quatrième match d'affilée à plus de 10 points, soit autant qu'au cours de ses 46 sorties précédentes (!) : 11 points à 3/8, 4 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception en 22 minutes.

Enfin, les deux fleurons tricolores en NBA sont restés dans leurs standards mais se sont inclinés : Rudy Gobert (14 points à 5/9, 20 rebonds, 2 interceptions et 1 passe décisive) n'a pas permis à un Jazz convalescent d'enchaîner un deuxième succès de rang (107-111 contre Golden State). Utah a encaissé un 18-0 décisif dans le dernier quart-temps mais aurait pu bénéficier de la possession pour la gagne après un stop de son pivot français sur Jordan Poole, mais le Picard a envoyé directement la balle en touche après une incompréhension avec Bojan Bogdanovic.

De leur côté, les Knicks ont lâché à domicile contre Cleveland (101-119). Dans un énième match d'une fin de saison sans espoir, Evan Fournier a compilé 19 unités à 6/10, 1 rebond, 3 passes décisives et 1 interception en 27 minutes.