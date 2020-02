Timothé Luwawu-Cabarrot signe un contrat pluriannuel à Brooklyn

NBA

Intégré aux Brooklyn Nets d'abord via un two-way contract puis avec deux 10-day contracts, Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 24 ans) vient de se mettre d'accord avec la franchise new yorkaise pour s'engager sur plusieurs saisons. "TLC" a déjà joué 25 matchs NBA avec les Nets cette saison, pour 5,2 points à 44,8% de réussite aux tirs, 2,1 rebonds et 0,6 passe décisive en 15 minutes de moyenne. Il reste sur un match réussi, avec 13 points (record de la saison) à 4/7 aux tirs, 3 rebonds et 1 contre en 25 minutes contre Phoenix.

C'est une bonne nouvelle pour l'Azuréen qui n'a pas vécu un début de carrière NBA stable, avec trois franchises en trois ans (Philadelphie, Oklahoma City et Chicago).