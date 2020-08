Timothée Luwawu-Cabarrot et Evan Fournier discrets mais victorieux

NBA

Deux jours après leur joli duel, au cours duquel ils avaient chacun inscrit 24 points, Timothée Luwawu-Cabarrot et Evan Fournier étaient de nouveau en tenue sur le parquet de la bulle d'Orlando. Mais aucun des deux n'a brillé. "TLC", tout d'abord, s'est montré maladroit (3/10 aux tirs, 1/6 à 3 points) mais a tout de même inscrit 8 points et pris 3 rebonds, s'illustrant sur une séquence où il enchaîne gros contre et tir en coin en transition. Surtout, Brooklyn s'est imposé 118-110 contre Washington. Les Nets, 8e à l'Est possèdent désormais une belle avance sur les Wizards, 9e, ce qui devrait leur permettre de se qualifier pour les play-offs sans avoir à jouer de tour préliminaire. Ian Mahinmi n'est pas entré en jeu côté Wizards.

here for everything about this @timcabs sequence pic.twitter.com/umskVF6dFr — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) August 2, 2020

Evan Fournier a lui aussi peiné à trouver le chemin du panier ce dimanche (4 points à 2/6, 2 rebonds et 2 passes en 22 minutes), mais le Magic l'a tout de même emporté contre Sacramento, 132-116. La mauvaise nouvelle est venu de la blessure de Jonathan Isaac. L'ailier fort d'Orlando a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, et devrait donc se tenir éloigné des parquets de longs mois, alors qu'il se remettait tout juste d'une blessure au même genou. Dans les autres rencontres de la nuit, ni Élie Okobo (victoire de Phoenix contre Dallas), ni Vincent Poirier (succès de Boston contre Portland) n'ont joué.